Grande Fratello, ex vincitore ricoverato in psichiatria: “Sto male e mi serve aiuto”. Ecco cosa è successo all’ex concorrente.

Tra le tante notizie affrontate nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, si è parlato anche di lui, Mauro Marin. Il vulcanico vincitore del Grande Fratello 10 sta affrontando un periodo davvero difficile. È stato lo stesso Mauro a rivelarlo: l’ex gieffino è stato ricoverato lo scorso venerdì nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebelluna. L’ex concorrente del reality più spiato d’Italia ha bisogno di un sostegno psicologico, e non nasconde il suo malessere: “Sto male e mi serve aiuto”. Scopriamo di più.

Grande Fratello, l’ex vincitore Mauro Marin ricoverato in psichiatria

Mauro Marin è stato uno dei vincitori più amati nella storie del Grane Fratello. Il suo carattere ‘fuori dagli schemi’ e la sua simpatia hanno conquistato il pubblico quasi 10 anni fa, che l’ha scelto come vincitore del programma. Ma, oggi, Mauro non sta affrontando un periodo felicissimo. Qualche giorno fa, un incidente domestico durante un’imitazione dello chef Cannavacciuolo: Mauro si è accidentalmente tagliato in dito. Oggi la notizia del ricovero nel reparto di psichiatria. È stata Barbara D’Urso ad annunciarlo oggi in tv, mostrando le immagini del giornale La Tribuna di Treviso: “Grazie ai medici, chi ha problemi come me non si vergogni di farsi visitare”. È così che Mauro parla della sua esperienza: l’ex vincitore del gf si farà aiutare, per affrontare una forma di depressione, dovuta anche alla sua situazione familiare. “Una situazione controversa”, è così che la definisce la D’Urso: Mauro Marin non ha mai visto suo figlio Brando, nato dalla relazione con Jessica Bellei. Non ci resta che augurare a Mauro una pronta guarigione!