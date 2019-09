Festival di Sanremo, clamoroso: una nota influencer condurrà con Amadeus? Ecco chi potrebbe presentare la famosa competizione canora.

Amadeus sarà il nuovo conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. È la prima volta per lui, che ammette di realizzare il suo più grande sogno. Ma, a quanto pare, Amadeus non sarà l’unico a ‘debuttare’ sul famoso palco dell’Ariston. Voci sempre più insistenti vogliono al fianco del re dei quiz di Rai Uno la bellissima Chiara Ferragni. Proprio lei, la regina dei social, moglie del rapper Fedez. Un’indiscrezione che, se si rivelasse reale, sarebbe davvero una notizia clamorosa. Per Chiara sarebbe la sua prima esperienza come conduttrice tv. E iniziare con un evento come Sanremo sarebbe un vero e proprio scoop. Scopriamo di più.

Festival di Sanremo 2020, l’influencer Chiara Ferragni condurrà con Amadeus?

Molto più che una semplice voce. Secondo un gossip lanciato da Vero ma sempre più dilagante sul web, ci sarebbe una trattativa avanzata tra la Rai e Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale potrebbe essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Una notizia ‘bomba’ in un periodo in cui Chiara ha già ricevuto tante soddisfazioni. Dal successo del suo docu-film Chiara Unposted, alla partecipazione come giudice a un talent americano. Ma la conduzione di Sanremo sarebbe davvero una ciliegina sulla torta indimenticabile per la biondissima influencer. Già in passato il nome della Ferragni era stato accostato alla kermesse musicale, ma come ospite. La sua presenza come conduttrice regalerebbe al Festival una reale ventata di novità. Nulla di ufficiale, per ora, ma a voi piacerebbe vedere la regina dei social al Festival di Sanremo 2020?