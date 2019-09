Giada Gianni chi é: non tutti lo sanno, ma Charles Leclerc è stato fidanzato con una ragazza napoetana. Ora però lei svela che è tutto finito da poco.

Giada Gianni chi é la ragazza napoletana che ha rubato il cuore di Charles Leclerc negli ultimi quattro anni. Una storia bellissima ma anche molto riservata, come nel carattere di entrambi. Adesso però lei è uscita allo scoperto svelando di essere stata lasciata. Il motivo può sembrare strano, ma non per chi conosce la determinazione del pilota momegasco. D’ora in poi, almeno per un po’ Charles vuole concentrarsi soltanto sul suo sogno del Mondiale di Formula 1. Per l’amore ci sarà spazio più avanti, forse.

Charles Leclerc sembra aver preso una decisione, non sappiamo quanto definitiva. L’amore per la Ferrari e la Formula 1 al momento è più forte di quello per la fidanzata. Lo ha rivelato la stessa Giada Gianni su Instagram. Un post poi cancellato ma non prima che qualcuno lo notasse, come ‘Il Messaggero’. “Charles mi ha lasciato. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari», ha scritto Giada senza andare oltre. In effetti sul suo profilo sono sparite anche tutte le foto insieme, tranne una della loro uilrima vacanza a Bali.

Ma chi è Giada, l’ex fidanzata del pilota di Maranello? Ventidue anni tra meno di un mese, è orgogliosamente napoletana come ha mostrato anche in una delle sue ultime immagini. Da anni però vive a Montecarlo, come lui che lì è nato. E ha frequentato scuole esclusive come il liceo ‘Albert 1er’ di Monaco, la stessa sono andati figli di Stéphanie. Su Instagram ha 57,3 mila follower e aggiorna spesso concontenuti inediti. Facevano coppia fissa da quattro anni e mezzo, l’ultima volta erano insieme a Momza due settimane fa. Ma qualcuno sussurra che fosse una distrazioene troppo forte per il pilota. Lei però lascia aperta una porta, ma soprattutto spiega in una risposta: “Non ho mai avuto bisogno di lui per avere soldi». Capito?

