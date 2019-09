Uomini e Donne, Giulia: la tronista spia i corteggiatori e scatta l’eliminazione

Trono Classico, Uomini e Donne: la tronista Giulia decide di spiare i corteggiatori e scopre alcuni lati nascosti.

Oggi, lunedì 23 settembre, inizia una nuova puntata di Uomini e Donne, ma questa volta si comincia con il Trono Classico e vediamo subito la tronista Giulia che, dopo aver chiamato in casona molti corteggiatori, li ha spiati quando pensavano di essere non ripresi e ha scoperto un po’ di cose in più. Giulia alla fine porta in esterna Luca e Daniele.

Giulia contro Francesco: “Hai detto che non ti piaccio”

Uno dei ragazzi, Francescom secondo Giulia, era molto concentrato su se stesso e sulle telecamere e in più ha dichiarato: “Giulia non mi interessa, vediamo che fa quell’altra”. Dello stesso parere anche l’altro corteggiatore, Luca. Francesco cerca di difendersi: “Come ho già detto a Giulia nella mia vita sono abituato a relazionarmi con persone un po’ più semplici ed ingenue”. Gianni Sperti lo ferma: “Stai peggiorando la tua situazione”. Sara, l’altra tronista, fa un plauso alla collega tronista: “Se facessimo così per tutti scremeremmo in modo molto più veloce”. Francesco cerca di difendersi in ogni modo, ma Giulia è convinta: “Hai detto che non ti piaccio, io ti dò un giudizio superficiale perché non ti conosco. Quello che ho visto è questo”. Giulio, l’altro tronista e Maria De Filippi chiedono alla tronista Giulia se ci è rimasta male e lei dice di no, però tutti non ci credono. “Guarda che è normale rimanerci male” spiega Maria De Filippi, ma Giulia ribadisce che non c’è rimasta male che sarebbe rimasta molto peggio se l’avesse detto Daniele. A questo punto Maria chiede ai corteggiatori a chi piace Sara e si alzano poche mani. Il carattere di Sara è molto duro, sarà difficile entrare nel suo cuore.

