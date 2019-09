Temptation Island Vip, è tempo del falò di confronto anticipiato per Nathaly Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea: ecco cosa è accaduto.

Sta andando ora in onda la terza puntata di Temptation Island Vip. Puntata che, a quanto pare, sarà davvero molto complicata per alcune delle coppie in gioco. In primis, per Nathaly Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea Ippoliti. È proprio la showgirl, infatti, la protagonista indiscussa di questa apertura di puntata. Il percorso del suo fidanzato, infatti, procede alla grande all’interno del villaggio dei fidanzati. E, soprattutto, con la single Zoe. Proprio per questo motivo, la Caldonazzo è costretta a vedere delle nuove immagini in un pinnettu davvero molto ‘particolare’. Tanto che, dopo aver visionato tutto ciò che c’era da vedere, prende una drastica decisione: il falò di confronto. Ecco cos’è accaduto.

Temptation Island Vip, falò di confronto per Nathaly ed Andrea: cos’è accaduto

Nathaly Caldonazzo è senza parole. È proprio in questo stato, infatti, che si è presentata dinanzi ad Alessia Marcuzzi in questa terza puntata di Temptation Island Vip. Dopo aver visionato delle immagini davvero molto forti riguardanti il suo fidanzato Andrea Ippoliti, la showgirl sente la necessità di dover chiarire, confrontarsi direttamente con lui. In un precedente pinnettu, infatti, la Caldonazzo ha visto il suo compagno chiudersi in camera con la fidanzata Zoe. E, certa che tra i due sia successo qualcosa, avverte la necessità di dover chiudere in anticipo il suo percorso all’interno del programma. Un falò finale davvero infuocato. Entrambi si accusano a vicenda. Andrea recrimina atteggiamenti poco consoni al suo ‘modo di pensare’ della sua fidanzata. E, soprattutto, aver denigrato il loro rapporto con altre persone. Nathaly, invece, rimprovera in generale il suo rapporto con la single Zoe. Ma non c’è nulla che posso occorrere per recuperare il loro rapporto. Perché Nathaly abbandona il falò. Convinta che, ormai, il loro amore è completamente finito. “Schifo”, dice la showgirl.

