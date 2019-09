Pamela Prati, l’ultima dolorosa verità da Giletti: la showgirl ha tradito Barbara D’Urso tornando in video su La7 da Massimo Giletti. E ha raccontato tutto.

Pamela Prati, l’ultima dolorosa verità da Giletti: dopo due mesi da assenza da tutto e tutti, la showgirl sarda è tornata ad affrontare lo scandalo legato a Mark Caltagirone. Basta Barbara D’Urso e i suoi salotti, ha scelto l’atmosfera più soft di Non è l’Arena con Massimo Giletti. Il suo scopo? Dimostrare di essere stata ua vittima. Non dice apertamente di chi, ma spiega che hanno costruito tutto attorno a lei. E fatto ad una donna, il risultato finale è ancora più triste e pesante da sopportare.

Pamela Prati racconta ma si deve anche difendere da domande logiche, quelle che un po’ tutti dalla primavera ad oggi hanno fatto. Come è stato possibile non capire nulla di quello che stava succedendo attorno a lei? La showgirl dicge che i suoi carnefici hanno saputo cogliere i suoi punti deboli perché aveva appena chiuso uno storia complicata. Ma è sempre stata coinvinta che Mark esistesse e ha creduto che sarebbe diventato suo marito. Magari è stata stupida e incosciente, ma mai una truffatrice. Per avvalorare la sua tesi ha portato anche alcuni audio. Conversazioni tra il finto Mark Caltagirone e lei, alcuni conpassaggi anche hot come quando l’umo el chiede se si sta toccando pensando a lui

A sorpresa però spunta anche un finto Mark. Volto oscurato, voce irriconoscibile, spiega di aver intyerpretato quel ruolo solo per un giorno. Lo ha fatto per evitare che una tyruffa del genere venga portata avanti ai danni di altre persone, ma non chiarisce. Pamale è addolorata, ma ancora combattiva. Come quando replica all’ex deputata Nunzia De Girolamo le chiede se l’abbia fatto per soldi, visibilità: “Ma io butto via la mia carriera, costtuita con tanta fatica, per due passaggi televisivi? Però rivedendomi io non mi riconosco”. Ripete di essere stata manipolata e Giletti le dà anche una mano lanciando un’accusa, non troppo velata, a Barbara D’Urso e programmi come i suoi. Secondo lui, chi continua a sostenete di avere alle spalle una testata giornalistica, pi deve ancghe verificare le fonti. Così invece è diventata una soap.

