In una recente intervista, Stefano De Martino ha fatto una confessione su Stasera tutto è Possibile: il conduttore napoletano è senza freni.

Manca davvero poco e Stefano De Martino sarà alla conduzione della seconda puntata di Stasera tutto è Possibile. È iniziata la settimana scorsa la nuova avventura del conduttore napoletano. E bisogna ammettere che è iniziata davvero alla grande. Nonostante, a poche ore dalla prima puntata, il marito di Belen Rodriguez si dicesse davvero ‘spaventato’ per questo nuovo impegno. Perché era la prima volta che conduceva un programma completamente da solo. Il napoletano non ha affatto deluso le aspettative dei suoi sostenitori. Tanto che, terminata la puntata, numerosi sono stati i commenti di congratulazioni e di apprezzamento per il suo lavoro. Ma ecco che, a poche ore dalla seconda puntata, Stefano si è lasciato andare ad una clamorosa confessione riguardante proprio il programma. Ecco quanto dichiara.

Stefano De Martino, la confessione a poche ore da Stasera tutto è Possibile

Il marito di Belen Rodriguez è il personaggio su cui il neo direttore della Rai ha deciso di puntare maggiormente. Dopo la conduzione de La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, insieme a sua moglie, all’ex ballerino di Amici è stato affidato un arduo compito. Ovvero, la conduzione di un programma esclusivamente da solo. Ebbene. È passata una sola settimana da quest’esordio, eppure il napoletano ha confermato, ancora una volta, le sue potenzialità e, soprattutto, bravura. La prima puntata de Stasera tutto è Possibile, game show di Rai Due, è risultata essere una successo assoluto. Tuttavia, a poche ore dalla seconda puntata, in una recente intervista per RadioCorriereTv, il ballerino ha fatto una clamorosa confessione sul programma. Ai microfoni, infatti, ha dichiarato che, nonostante il successo, lui non si accontenta affatto. Ma che, com’è giusto che sia, lavorerà ancora tanto e, soprattutto, sodo per raggiungere il suo obiettivo. Se questi sono i presupposti..

