Taylor Mega, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ha fatto una rivelazione choc: ‘Soffro di un disturbo alimentare’, ecco il suo incredibile racconto.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e apprezzate in Italia. Quotidianamente pubblica le sue foto ‘hot’ che fanno impazzire i fan, ma spesso parla anche della sua vita, raccontando retroscena molto particolari e delicati. Questa mattina l’influencer è stata ospite a Mattino 5, per parlare di un tema molto attuale e importante, i disturbi alimentari e ha fatto un’incredibile rivelazione, ammettendo di soffrirne anche lei: ecco il suo racconto choc.

Taylor Mega, la rivelazione a Mattino 5: ‘Ho un disturbo alimentare’, ecco cosa ha detto

Taylor Mega è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, per parlare del delicatissimo tema dei disturbi alimentari. Per la prima volta l’influencer ha raccontato che da quando aveva 20 anni soffre di bulimia. Le sue parole suonano inaspettate, perché mai Taylor lo aveva detto chiaramente, pur lasciando intendere di tanto in tanto di essere ‘fissata’ con l’alimentazione e con la forma fisica. ‘Faccio fatica a parlarne perché ho un’influenza su tante persone e non vorrei influenzare male’, ha detto Taylor, spiegando che lei cerca sempre di far passare messaggi positivi, ma visto che prima del personaggio c’è la persona, è giusto anche dire la verità.

Taylor ha raccontato che quando si trova in periodi di forte stress, durante i quali va spesso in tv o ha molto lavoro su Instagram, le capita di mangiare tantissimo, senza riuscire a contenersi, e di chiudersi poi in bagno a vomitare. Un problema molto serio, insomma, che la colpisce a periodi. ‘Ora è un mese che non mi succede’, ha aggiunto. L’influencer ha spiegato di non essere andata ancora in terapia perché ritiene che prima debba essere lei da sola a prendere coscienza del suo problema e a provare a curarlo. ‘Io so che è sbagliato quello che faccio, anche perché mi fa stare male mentalmente e fisicamente, ma a volte è come se non volessi curarmi’. Una testimonianza choc quella di Taylor, che ha avuto il coraggio di parlare apertamente in tv di questo suo problema così personale e delicato, ottenendo comprensione e supporto da parte di tutti i presenti in studio.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI