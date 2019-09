Temptation Island, Pago in lacrime: c’entrano Serena Enardu e il single Alessandro Catania. Il cantante e l’ex tronista sono a un punto di non ritorno

Nella scorsa puntata di Temptation Island Vip abbiamo visto gli ennesimi momenti di crisi tra Serena Enardu e Pago. Tra i due, in particolare, è Serena ad attraversare un momento difficile. L’ex tronista si definisce spesso insoddisfatta della sua vita e ritiene Pago un uomo spento e senza iniziative per accendere il loro rapporto. Complice il flirt con il single Alessandro Catania, Serena è davvero è alle strette e sa che compiere il passo per la felicità farà star male il suo compagno Pago. Nel frattempo, quest’ultimo ha visto alcuni video non proprio piacevoli di Serena e la sua reazione ha colpito tutti.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, Pago in lacrime: c’entrano Serena e il single Alessandro

A Pago sono stati mostrati alcuni video nel pinnettu in cui ha visto la sua Serena che si prende cura del tentatore Alessandro a letto con la febbre. L’ex tronista è stata molto apprensiva nei confronti del ragazzo, portandogli da mangiare e chiedendogli continuamente se avesse bisogno di lei.

Nel vedere la sua compagna preoccupata per un altro uomo, Pago scoppia in lacrime. Una reazione d’istinto legata a un momento di debolezza. Sono tanti i sensi di colpa nel sentire di aver trascurato Serena. Ma non è finita qui.

Durante il falò dei ragazzi, Alessia Marcuzzi mostra a Pago un video in cui Serena si sfoga nuovamente del suo rapporto con Pago in un momento molto intimo con Alessandro. I due si scambiano teneri abbracci e anche qualche bacio di troppo. Il single Alessandro si lascia anche scappare di aver dato un morso sulla coscia di Serena. Insomma, i due sono legatissimi e questa situazione manda in crisi Serena che vorrebbe più leggerezza nella sua vita. Leggerezza che non riesce ad avere nella sua vita di tutti i giorni.

Anche il single Alessandro sembra molto preso dall’ex tronista di Uomini e Donne. Il single ha addirittura fatto un regalo a Serena, facendole arrivare nel villaggio la sua cioccolata preferita. La Enardu è felicissima di questo gesto inaspettato e decide di andare in esterna con lui.

Intanto anche lei ha avuto alcuni video di Pago che si lamenta del loro rapporto provocando un pianto nervoso di Serena che si è sfogata immediatamente con Anna Pettinelli.

Come andrà a finire tra i due? Usciranno insieme dal programma?