Anticipazioni Temptation Island Vip terza puntata: una nuova coppia sta per arrivare sull’isola, tante le sorprese e un faò di confronto improvviso.

Temptation Island Vip continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Attesissima la puntata di questa sera, la terza per l’esattezza, durante la quale ci sarano tante novità per le coppie rimaste in gioco. Ma non solo. Sull’isola, infatti, sbarcherà una nuova coppia, pronta intraprendere un breve ma intenso viaggio nei sentimenti. In più, oltre all’atteso falò di confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, un’altra coppia arriverà improvvisamente al confronto finale. Ma vediamo insieme cosa accadrà nel dettaglio e chi saranno i protagonisti della terza puntata del reality sulle coppie.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, anticipazioni terza puntata: arriva una nuova coppia, falò improvviso

Temptation Island Vip è giunto al terzo appuntamento. Sale l’attesa del pubblico, che aspetta di scoprire come andrà il falò di confronto anticipato tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che l’ex soubrette aveva richiesto sul finire della scorsa puntata. Di sicuro il confronto tra i due sarà incandescente, viste le premesse. Ma non è finita qui. I video pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale del programma, lasciano intendere che non sarà una serata facile per nessuno. Anna Pettinelli sembra non sopportare più le immagini che le arrivano del suo fidanzato Stefano e si dice pronta a incontrarlo per un confronto. Si tratterà solo di un momento di rabbia o il percorso dei due sta davvero per terminare? Serata dura anche per Gabriele Pippo e Simone Bonaccorsi, che vedranno video probabilmente molto difficili da digerire.

Giro di boa anche per Serena Enardu e Pago, che in alcuni video di anticipazioni sembrano essere assenti a uno dei falò, il che potrebbe far pensare a una loro uscita anticipata dal programma. Ma non è finita. Una nuova coppia sta per sbarcare sull’isola, e secondo le anticipazioni si tratterebbe di quella composta da Alex Belli e Delia Duran, pronti per un breve ma intenso viaggio nei sentimenti. E allora non ci resta che aspettare le 21.30 per vedere insieme cosa accadrà in questa terza attesissima puntata.

Per rimanere aggiornato sui tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI