Uomini e Donne oggi, Javier e la tronista Sara: feeling e abbracci

Comincia una nuova settimana di Uomini e Donne e nella puntata di oggi del 23 settembre vediamo il Trono Classico.

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede al centro le due troniste, Sara e Giulia. Se Giulia si è dimostrata da subito molto scaltra, Sara si è subito sciolta e posta in modo molto emotivo con il corteggiatore Javier che avevamo già visto nei panni del tentatore di Temptation Island con Ilaria, l’ex fidanzata di Massimo. Dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne, quando Javier era entrato al confronto tra Massimo e Ilaria, l’ex tentatore ha deciso di restare per corteggiare Sara.

Uomini e Donne oggi, Sara e Javier in esterna

La tronista Sara di Uomini e Donne, Trono Classico, ha portato in esterna Javier e Matias. Javier, un tempo tentatore di Temptation Island Vip spiega: “Non pensavo di nutrire interesse per qualcuno poi ho visto il video di Sara e ho deciso di restare per lei”. I due hanno fatto un’esterna conoscitiva e, proprio durante questa esterna, Javier spiega alla tronista le sue motivazioni e successivamente inizia a raccontarsi a Sara. Si scoprono così molti nuovi lati dell’ex tentatore di Temptation Island che conferma la sua dolcezza. Tra i due sembra che le cose vadano bene tanto che alla fine scatta un abbraccio. Tornati in studio Javier viene attaccato dagli altri corteggiatori che sostengono che lui sappia come porsi davanti alla telecamera e che quindi giochi in modo più facile. Sara, la tronista, lo difende dichiarando che anche lei ha fatto un programma televisivo, ma era emozionata lo stesso. Tra i due il feeling è evidente e infatti il pubblico applaude a questa esterna con molta enfasi. Sarà già amore? Lo scopriremo nelle prossime puntata di Uomini e Donne Trono Classico.

