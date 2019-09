Uomini e Donne, è finita tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? Ormai non ci sono più dubbi, ecco cosa ha scritto l’ex corteggiatrice.

Sembrava essere stata scacciata via l’aria di crisi nella coppia di Uomini e Donne. Ma la storia d’amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sembra essere arrivata al capolinea. I due si erano riavvicinati dopo un periodo di pausa, partendo per una vacanza insieme in Messico. Ma le parole pubblicate dalla bella sarda hanno tolto ogni dubbio. Tra loro è finita. Ecco cosa ha scritto ai fan, attraverso una Instagram Stories che lascia poche speranze.

Adesso è davvero ufficiale: Ivan e Sonia si sono lasciati. Lo spagnolo l’aveva scelta durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, preferendola a Natalia Paragoni (attuale fidanzata di Andrea Zelletta). La storia tra i due sembrava procedere alla grande, nonostante la lontananza. Ma, dopo la crisi di qualche mese fa, oggi la notizia definitiva. Che non può che addolorare i fan della coppia:

È così che l’ex corteggiatrice Sonia ha annunciato la rottura col suo fidanzato Ivan. “Si ama e si perde..è la vita”. Sonia sembra molto dispiaciuta per come è finita col tronista spagnolo, col quale sembrava aver ritrovato la serenità dopo un periodo di crisi. Ma, a quanto pare, le incomprensioni tra i due non sono mai stata superate. Il viaggio insieme di Sonia e Ivan è giunto al termine. E voi, cosa ne pensate della loro rottura? Vi piacevano insieme?