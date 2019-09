Uomini e Donne, chi è Veronica Burchielli: tutto sulla corteggiatrice che ha stregato il nuovo tronista Giulio Raselli.

Il clima a Uomini e Donne si inizia a riscaldare. I nuovi tronisti hanno dato il via alle conoscenze con le corteggiatrici. E, nella puntata di oggi del Trono Classico, sono state due le ragazze che hanno colpito i telespettatori. La prima è Sara, biondina tutto pepe, è uscita con entrambi. Ma ad aver stregato il tronista Giulio è stata anche lei, Veronica, mora dai capelli lunghissimi. Tra i due, in esterna, il feeling è stato molto forte. Conosciamo meglio la corteggiatrice.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli: tutto sulla corteggiatrice che ha stregato i tronisti

Si chiama Veronica Burchiielli, ed è una delle nuove corteggiatrici di Uomini e Donne. Mora, bellissima, l’abbiamo vista in esterna con Giulio Raselli. Ma, stando alle anticipazioni trapelate sul web, pare Veronica attirerà l’attenzione anche dell’altro tronista, il napoletano Alessandro Zarino. Veronica è una studentessa, ha poco più di 20 anni e viene da La Spezia. Il suo fascino ha stregato Giulio, ma la bella corteggiatrice non ha chiuso le porte ad Alessandro. Come proseguirà il ‘triangolo’? Nel frattempo, possiamo ammirare la ragazza sui social, dove ama postare foto che la ritraggono. Eccone una:

Eh sì, la bellezza di Veronica è davvero innegabile. E non è passata inosservata neanche nello studio della famosa trasmissione di Canale 5. Ma chi la spunterà tra il tenebroso Giulio e il timido Alessandro? Non ci resta che seguire le prossime puntate del Trono Classico!