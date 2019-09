Durante la puntata di Temptation Island Vip, Alba Parietti esprime il suo parere sul falò di confronto tra Nathaly ed Andrea: ecco il commento social.

Continua la messa in onda di Temptation Island Vip. Proprio ieri, lunedì 23 settembre, è andata in onda la terza puntata. Che, tra l’altro, ha messo a dura prova alcune delle sei coppie. In primis, Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti. Prima ancora che terminassero i 21 giorni canonici del programma, la showgirl ha deciso di interrompere il loro percorso all’interno del villaggio soprattutto dopo aver visto delle immagini poco piacevoli del suo fidanzato con la single Zoe. Come raccontato in un nostro recente articolo, il loro falò di confronto è stato davvero molto ‘infuocato’. Durante il quale, da ambo le parti sono volate accuse pesanti. Ma ecco che, mentre andava in onda il loro confronto, Alba Parietti ha scritto un commento su Instagram riguardante la coppia. E, soprattutto, Nathaly. Ecco quanto scrive.

Alba Parietti commenti il falò di confronto di Nathaly ed Andrea a Temptation Island Vip

Come dicevamo precedentemente, il falò di confronto finale a Temptation Island Vip tra Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti è stato davvero molto acceso. In più occasioni, infatti, i toni della chiacchierata sono stati davvero molto ‘forti’. Tanto da suscitare anche la reazione di Alessia Marcuzzi. Che, ovviamente, è stata costretta ad intervenire. Ma non è finita qui. Perché è proprio durante il confronto finale della coppia che Alba Parietti, seguendo il programma, ha deciso di commentare a quanto stava assistendo. Lasciandosi andare, quindi, ad uno sfogo sul suo canale social. Le parole che l’opinionista televisiva scrive su Instagram sono ‘pro-Nathaly’ e, quindi, ‘contro-Andrea’. Stando a quanto si evince dalle sue parole, infatti, la Parietti descrive l’Ippoliti come il perfetto narcisista. Che, consapevole di aver sbagliato pubblicamente, accusa la sua fidanzata del suo comportamento. Ecco. Un atteggiamento che, secondo Alba, sarebbe immeritevole per Nathaly. Proprio per questo, alla fine, le consiglia: “Vola via, fallo per il genere femminile”.

