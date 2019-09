Uomini e Donne, torna Anna Tedesco: “Ho avuto dei problemi di salute”

Nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne torna un volto noto del programma Anna Tedesco, che era stata accusata di avere una storia con Giorgio Manetti.

Anna Tedesco è un volto noto nel parterre di Uomini e Donne Over. Il trono over del programma di Maria De Filippi, diversi mesi fa, ha visto la donna abbandonare il programma dopo tante accuse che le sono arrivate per via del suo rapporto di amicizia con Giorgio Manetti. Oggi Anna torna in trasmissione e spiega cosa è successo.

Se vuoi sapere cosa era successo trovi tutto qui

Malattia Anna Tedesco Uomini e Donne Over: cosa ha avuto

Gianni Sperti dichiara che lei era andata via perché non stava bene nel programma, ma Anna Tedesco specifica: “Ho avuto dei problemi di salute che non ho voglia di dire. Mi ero operata da due giorni e sono venuta in trasmissione, ma ho rischiato. Tu, Gianni, hai detto una frase brutta intendendo che chi ha qualcosa da nascondere scappa. Io cercavo di dirti la verità da 8 mesi, tu dici la tua verità: fra me e Giorgio non c’è mai stato niente e mai ci sarà”. Gianni Sperti però dichiara che lui vede sui social molte foto di lei e Giorgio: “Ho visto sui social delle foto di te e Manetti” dichiara l’opinionista, ma la Tedesco specifica: “Vedo lui e lei, la sua compagna. Siamo amici a prescindere, da buoni amici ho mantenuto buoni rapporti e ogni tanto ci vediamo”. La donna specifica che non ne vuole più parlare che non ha avuto rapporti con Giorgio, che sono amici e ora vuole partire da se stessa e concentrarsi sul suo rapporto e sull’amore che vuole trovare.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI