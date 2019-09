Caterina Balivo, dopo la puntata odierna di Vieni da Me, ha fatto un ‘doloroso’ annuncio su Instagram: ecco quanto dichiarato sui social dalla napoletana.

Continua l’appuntamento con Vieni da Me. Anche quest’oggi, martedì 24 Settembre, Caterina Balivo ne ha condotto una puntata davvero strepitosa. Con degli ospiti davvero superlativi. A raccontarsi e a mettersi a nudo a 360 gradi sono stati Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti ed ex concorrente del Grande Fratello, Flavio Insinna e Lidia Schillaci. Insomma, una puntata davvero molto impegnativa. Come d’altronde tutte le altre. È proprio per questo motivo che, appena terminato l’appuntamento, la bella conduttrice ha condiviso con i suoi followers uno spiacevole inconveniente di cui è stata la protagonista. Ecco il ‘doloroso’ annuncio su Instagram.

Caterina Balivo, il ‘doloroso’ annuncio dopo Vieni da Me

Non è accaduto nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, terminata la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha voluto esprimere chiaramente e pubblicamente il suo ‘dolore’ sui social. Si sa, per la puntata dello show di Rai Due, la bella conduttrice è solita indossare degli outfit da capogiro abbinati, ovviamente, a dei tacchi fantastici e, soprattutto, super vertiginosi. Ammettiamolo: un po’ per tutte le donne i tacchi sono una vera e propria dannazione. Certo, regalano una femminilità indiscussa, è vero, ma quanto è doloroso portarli? Oppure, quanto è doloroso stare all’in piedi senza mai potersi sedere? Ecco. Una vaga idea ce la offre, come dicevamo, la simpatica Caterina. Che, appena terminata la puntata di Vieni da Me, ha voluto completamente liberarsene. Tuttavia, dopo aver tolto le scarpe, la conduttrice scrive un ‘doloroso’ annuncio su Instagram. Ecco di che cosa parliamo:

“Quanto sto soffrendo con i piedi nudi sulla grata?”, scrive Caterina a corredo di una fantastica foto in cui appare sorridente. Certo, togliersi i tacchi dopo una puntata impegnativa è, senza alcun dubbio, più che soddisfacente, ma ne è valsa davvero la pena?

