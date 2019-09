Vieni da Me, Caterina Balivo in lacrime: la storia di Flavio Insinna è struggente

La conduttrice di Vieni da Me, Caterina Balivo in lacrime per la storia raccontata da Flavio Insinna. Ecco cosa è successo in diretta.

La puntata di oggi di Vieni da Me di Caterina Balivo, vede come protagonista Flavio Insinna. Il conduttore torna domani 25 settembre su Rai 1 con l’Eredità e oggi è ospite del programma della Balivo, raccontandosi con il gioco “Una Canzone per Te”. Tante le novità che si scoprono, compreso un lato molto umano e profondo del conduttore. Flavio Insinna infatti racconta di un episodio della sua vita che lo ha profondamente colpito.

Flavio Insinna e i bambini malati del Policlinico di Roma: la storia commuove Caterina Balivo

Una delle canzoni che escono per Flavio Insinna è Hai un Momento Dio di Luciano Ligabue: “Questo brano è uno dei più importanti della mia vita perché bisogna sempre farsi delle domande sulla vita. Una delle volte che mi è rimbombato questo “perché?” risale a tanti anni fa quando al Policlinico Gemelli sono andato a salutare i bambini al reparto di oncologia e andando via la mamma di uno di loro mi chiese secondo me perché suo figlio era malato. Così in tutte le cose belle della mia vita, ci sono questi perché, queste domande che io pongo a Dio chiedendogli cosa posso fare per dare una mano in più”. Una storia molto forte che tocca temi delicati come quelli dei bambini malati o che muoiono troppo presto. Sono tante le domande che si pongono sia i genitori che i figli e gli amici. Tante le domande che si fanno anche a Dio, per chi crede, in momenti come quelli. “È un mondo pieno di dolore, forse troppo” chiosa Insinna e Caterina Balivo non riesce a trattenere le lacrime davanti a questo discorso così umano e così ricco di dolore, ma di speranza allo stesso tempo.

