Chiara Ferragni mostra il suo nuovo tatuaggio: il significato è davvero ‘particolare’. Ecco cosa ha deciso di scrivere l’influencer sulla mano.

È un momento magico, quello che sta vivendo la regina dei social Chiara Ferragni. Il docu-film dedicato alla sua vita è già un successo e una nuova avventura come giudice la attende in un talent americano. Ma non è tutto: una clamorosa indiscrezione parla di Chiara come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Un periodo stellare, in cui la moglie del rapper Fedez ha deciso di farsi un altro tatuaggio. Una piccola scritta sulla mano, dal grande significato. Una frase dedicata a sè stessa, alla Chiara che vuole essere. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, nuovo tatuaggio: la frase dedicata a ‘Chiara’

Chiara Ferragni ama condividere i momenti più salienti della sua vita sui social. Non solo scatti lavorativi: la regina delle influencer spesso si ‘confida’ con i suoi numerosissimi followers. È quello che è accaduto qualche ora fa sui social, quando Chiara approfitta del suo nuovo tatuaggio per aprirsi con i suoi fan. La biondissima blogger racconta che, nei suoi momenti di difficoltà, si ferma a pensare: “Cosa farebbe la Chiara che vorrei?”. E da qui è nato il suo nuovo tatuaggio, che rappresenta proprio la frase “La Chiara che vorrei”. Una scritta semplice, in stampatello: la grafia è proprio quella di Chiara. Una frase che servirà quasi da monito alla bella influencer, per affrontare i momenti più bui. “La Chiara che vorrei mi ha aiutato a tornare in piedi, ha cambiato il mio futuro e mi ha resa quella che sono adesso”. Insomma, un tatuaggio piccolo, ma dal valore enorme per la Ferragni. Eccolo in foto:

Il post, come sempre quando si tratta di Chiara, è stato invaso da migliaia di likes e commenti. Il tatuaggio sembra essere piaciuto davvero a tutti. E voi, cosa ne pensate?