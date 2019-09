Chiara Ferragni senza biancheria: si vede chiaramente, look troppo ‘audace’ per la famosissima influencer che si presenta così all’evento

Chiara Ferragni veste Dior per la Fashion Week di Parigi a cui prenderà parte insieme a sua sorella Valentina. Sul profilo Instagram della nota influencer è apparsa una foto in cui indossa un abito Dior, appunto, molto audace. Niente biancheria per la Ferragni che incanta letteralmente tutti i suoi fan. Tantissimi i commenti d’approvazione. Tantissimi i complimenti. Tra i commenti, tuttavia, manca quello di Fedez che forse non avrà ancora visto il post o che, magari, sarà rimasto in silenzio volutamente.

Chiara Ferragni senza biancheria alla Parigi Fashion Week

Chiara Ferragni ha fatto un salto alla Parigi Fashion Week ed ha indossato un meraviglioso abito Dior. Indiscutibilmente bella: il dorato le dona particolarmente. Tuttavia, non poteva passare inosservato un dettaglio: niente biancheria per la moglie di Fedez.

“In Dior ready for the show” scrive Chiara Ferragni. Sappiamo che è all’evento di Parigi perché proprio su Instagram l’ha annunciato in una foto in compagnia di sua sorella Valentina:

Una sorella che di sicuro non passerà inosservata all’evento visti i capelli color rosa. Insomma, entrambe sanno bene come attirare l’attenzione.

La Chiara che vorrei

Un nuovo tatuaggio per Chiara che vuole celebrare il successo del suo docufilm. Poi, spiega: “Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: ‘Cosa farebbe la Chiara che vorrei?’. E provo ad agire in quel modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, ‘La Chiara che vorrei’ mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento”. Insomma, un tatuaggio che le darà sicuramente tanta carica nei momenti di sconforto e farà sì che agisca nel modo giusto.