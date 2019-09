Emanuela Cansaldi, chi è la naturopata chiamata ad una missione difficile: entro Natale deve aiutare Tina Cipollari a perdere 20 chili.

Emanuela Cansaldi, chi è la naturopata che darà una mano con i suoi consigli a Tina Cipollari? La nuova missione della storica opinionista di Uomini e Donne è quasi da record. Durante l’estate l’ex moglie di Kikò Nalli ha ammesso quasi sconsolata la necessità di perdere dei chili. Forse dopo la separazione si è lasciata andare troppo. Di sicuro adesso il peso che deve portarsi dietro ogni giorno sta diventando un problema. Avrebbe anche potuto seguire una dieta privatamente, ma ha deciso di farlo in piena vista. Così ha cominciato pesandosi in diretta per mostrare a tutti da quale base di partenza si muoverà e quali progressi dovrà fare nelle prossime settimane.

Emanuela Cansaldi, un’esperta vera per seguire Tina Cipollari

Tina Cipollari in questa sua impresa non sarà da sola. Ad affiancarla infatti ci sarà la dottoressa Emanuela Cansaldi, una vera esperta nel settore. Ma chi è la dottoressa chiamata ad accompagnare la storicva opinionista di Uomini e Donne in questo percorso? Emanuela è laureata in Scienze Antropologiche all’Università La Sapienza di Roma. Successivamente ha conseguito una specializzazione triennale in Bioterapia Nutrizionale e un Master quadriennale in Naturopatia negli Stati Uniti. E ancora, master in alimentazione bvegana e vegetariana, in nutruizione molecolare e specalizzazione in Alimentazione Molecolar.

La dottoressa Cansaldi è una naturopata certificata, docente per i corsi dei sommelier del vino e dell’olio. E nel suo passato ha anche insegnato in diversi licei romani. Una lunga esperienza quindi mista ad un viso dolcissimo. Ma sul lavoro non transige e quindi per Tina di annuncia un autunno di lacrime, sudore e sangue. Ha voluto la bicicletta? E adesso deve pedalare verso una forma fisica migliore.

