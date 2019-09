Emma Marrone, chi sono i suoi genitori? Tutto sulla mamma e il papà della cantante salentina, vincitrice di Amici nel 2010.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Il grande successo, per lei, è arrivato grazie alla partecipazione all’edizione del 2010 di Amici di Maria De Filippi, dalla quale uscì vincitrice. Ma forse non tutti sanno che la bellissima Emma ha mosso i suoi primi passi sul palco grazie al suo papà Rosario, musicista, che sin da quando era bambina ha inserito Emma in una delle sue band. Conosciamo meglio il papà di Emma e la mamma, Maria, alla quale la cantante somiglia moltissimo. Ecco chi sono i genitori della cantante salentina.

Emma Marrone, il legame con mamma Maria e papà Rosario: ecco chi sono i suoi genitori

Nonostante la grande popolarità, Emma Marrone è rimasta una ragazza umile, semplice, una di noi. E dai social della bellissima cantante salentina è possibile vedere spesso le foto in cui Emma mostra due delle persone più importanti della sua vita, i suoi genitori. Mamma Maria e papà Rosario, ai quali la cantante è legatissima. Maria Marchese è casalinga, mentre il papà di Emma è un musicista. È lui che, sin da quando la Marrone era una bambina, ha riconosciuto in lei un gran talento. Ed è grazie a lui che Emma ha mosso i primi passi nel mondo della musica, inserendola nei suoi complessi musicali, prima i Karadreon e poi gli H20. Un legame, quello coi genitori, che Emma ama mostrare anche sui social. Ecco alcuni scatti in compagnia di mamma Maria e papà Rosario:

Questo è un dolcissimo selfie con mamma Maria, ma eccola sul palco col suo musicista preferito:

Una famiglia davvero speciale, quella di Emma, che ha anche un fratello, Francesco detto Checco, al quale è altrettanto legata.

