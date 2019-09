Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di martedì 24 settembre in diretta

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: le estrazioni del 24 settembre dei numeri in diretta a partire dalle ore 20.00, il jackpot è salito a quota 7,4 milioni di euro

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 24 settembre 2019: a partire dalle 20.00 di questa sera aggiorneremo in tempo reale, ruota per ruota, numero per numero. A partire dal Lotto, poi passeremo al Superenalotto per arrivare infine al 10eLotto. Il jackpot del SuperEnalotto questa sera è a quota 7,4 milioni. Nell’ultima estrazione del Lotto, invece, riportiamo la notizia di un fortunato vincitore di Benevento che ha conquistato la somma di 64mila euro indovinando una ricca quaterna. Il SuperEnalotto ha invece visto vincitore un giocatore di Venezia che ha ottenuto 700mila euro dalla vincita di un 5+1.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri estratti di oggi, martedì 24 settembre

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO:

10eLOTTO:

Sbancato di nuovo il Superenalotto

Dopo la grande ‘abbuffata’ di oltre 220 milioni di euro, ricordiamo che proprio nei giorni scorsi un fortunato giocatore di Montechiarugolo, in provincia di Parma, ha giocato la schedina vincente con cui ha centrato il 6 e portato a casa la cifra stellare di 66,4 milioni di euro.