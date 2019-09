Ex vincitore del GF colpito da un grave lutto familiare: ‘Proteggici da lassù come hai sempre fatto qui’, ecco di chi si tratta e il suo sfogo su Instagram.

Il Grande Fratello è un programma incredibilmente seguito e apprezzato, tanto che tiene compagnia al pubblico da ormai 16 edizioni. Tra i protagonisti assoluti dell’ultima stagione sicuramente Francesca De André, che sta facendo ancora parlare di sé per il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini, ed Erica Piamonte, che invece aveva creato un ‘legame speciale’ con Taylor Mega, prima che quest’ultima cominciasse una relazione con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo. Come loro, sono tanti i personaggi rimasti nel cuore del pubblico, in particolare i vincitori delle varie edizioni, che sono diventati dei veri e propri ‘vip’. Un ex trionfatore del programma, però, sta vivendo un momento difficile per un grave lutto che l’ha colpito: ecco di chi si tratta e il suo lungo sfogo su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Ex vincitore del GF colpito da un grave lutto: il suo sfogo su Instagram

La notizia del lutto che ha colpito un ex vincitore del Grande Fratello è di poche ore fa e riguarda il trionfatore della quindicesima edizione del programma, Alberto Mezzetti. E’ lui ad aver condiviso con i fan su Instagram il dolore per la scomparsa della sua adorata nonna Pasqualina. La donna aveva 92 anni ed era uno degli affetti più grandi di ‘Tarzan’, come lui stesso aveva ammesso durante il suo percorso al GF. Alberto ha pubblicato un video su Instagram dedicato a sua nonna, ricordando il momento in cui lei entrò a sopresa nella casa del GF, accompagnandolo con un lungo e commovente sfogo.

‘Una vita dedicata gli altri’, ha scritto Alberto parlando di sua nonna, dicendo che ora lei proteggerà tutti da lassù, come ha sempre fatto in vita. Le sue parole hanno commosso il web, e centinaia di messaggi hanno invaso il profilo di Mezzetti, per dargli le condoglianze e fargli sentire l’affetto e il sostegno in questo momento di grande dolore.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI