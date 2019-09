Il marito di Chiara Ferragni, Fedez sarà uno dei concorrenti per un nuovo reality show? Ecco quanto è emerso su Instagram in queste ore.

La notizia sembra essere quasi ufficiale. Ebbene si. Fedez potrebbe essere uno dei concorrenti di un nuovo reality show. Ma di cosa parliamo? Di Celebrity Hunted, uno show molto diffuso nel Regno Unito e che, molto presto, sbarcherà anche in Italia su Amazon Prime. Nei giorni scorsi, il settimanale Chi aveva svelato il primo nome di un concorrente ufficiale. Francesco Totti, infatti, è il primo ad aver preso parte al cast. Soltanto che, nelle ultime ore, Blogo ha svelato il nome di un altro possibile concorrente. Infatti, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che il rapper sia a tutti gli effetti in gioco. Non a caso, il marito di Chiara Ferragni, poco fa, ha condiviso un’Instagram Stories dove salutava i suoi sostenitori.

Fedez in un reality show? Ecco cosa è emerso su Instagram

A convalidare tale indiscrezione lanciata da Blogo, vi è un’Instagram Stories di pochi giorni fa di Chiara Ferragni. In cui, visibilmente emozionata e triste, salutava sua marito. Dal momento che, per ben due settimane non lo avrebbe visto. Ecco. A quanto pare, quindi, la presenza di Fedez all’interno del reality show di Amazon Prima sembrerebbe essere più che scontata. Ma gli ‘indizi’ non sono finiti qui. Perché, come dicevamo precedentemente, poco fa, il rapper ha condiviso un’Instagram Stories con Sal, altro concorrente di Celebrity Hunted, in cui salutava i suoi sostenitori per un po’ di tempo. Insomma, due indizi fanno una prova, no? Ovviamente, per il momento non c’è nulla di certo. Aspetteremo conferme in questi giorni.

Cos’è Celebrity Hunted e come funziona?

Come dicevamo precedentemente, Celebrity Hunted è un reality show molto famoso nel Regno Unito. Il gioco prevede la partecipazione di diversi personaggi famoso che, isolati per due settimane, devono sopravvivere. A loro, infatti, verrà dato un kit di sopravvivenza ed una carta di debito con pochi euro. Ma non è finita qui. Perché, in queste due settimane, i concorrenti dovranno letteralmente scappare da agenti della polizia, esperti di informatica che saranno alla loro ricerca per catturarli ed arrestarli.

