Uomini e Donne Trovo Over, fiocco azzurro per un’ex coppia del programma: è nato Tommaso, il loro primo figlio, ecco di chi parliamo.

La notizia è di poche ore fa: fiocco azzurro per un’ex coppia di Uomini e Donne Over. Ebbene si. L’amore, ancora una volta, trionfa all’interno del programma di Canale 5. Ed, infatti, pochissime ore fa, questa coppia è diventata genitore di uno splendido bambino chiamato Tommaso. Ma di chi parliamo? Di Sossio ed Ursula? Assolutamente no. Certo, anche loro sono in attesa del loro primo figlio. Ma, come ricorderete, sono in attesa di Bianca. Una bambina, quindi. Ebbene. Chi avrà provato questa gioia immensa? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che li abbiamo visti recentemente nello studio televisivo a raccontare la loro splendida storia d’amore. Ecco di chi parliamo nello specifico.

Fiocco azzurro per un’ex coppia di Uomini e Donne Over: ecco di chi parliamo

Soltanto la settimana scorsa, la coppia era stata ospite per la prima puntata di Uomini e Donne Trono Over e aveva raccontato della loro storia d’amore. E non solo. L’ex dama del parterre era al nono mese di gravidanza. Da lì a poco, quindi, sarebbe nata la gioia più grande per loro. Ebbene. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Tramite il profilo Instagram ufficiale del programma, tutti i loro sostenitori hanno appreso la lieta notizia. È nato Tommaso, è questo il nome del nascituro, alle 2:15 di ieri mattina. Pesa 3 kili e 40 grammi. Ed è la gioia di mamma e papà. Bene. Ma di chi parliamo? Semplice. Di Jara Gaspari e Nicola Balestra. Come dicevamo, soltanto una settimana fa li abbiamo visti più uniti ed innamorati che mai nello studio di Maria De Filippi. Tanto che anche la padrona di casa si era complimentata con loro per il profondo amore e legame che entrambi emanavano. Adesso, la famiglia si è allargata. E siamo certi che anche il loro feeling aumenterà sempre di più. Auguri ai neo genitori.

