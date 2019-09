A pochi giorni dal ritiro dalle scene di Emma Marrone, giunge anche il commovente messaggio di Fiorella Mannoia: ecco cosa scrive la cantante su Twitter.

Ormai, la notizia è risaputa da tutti. Pochissimi giorni fa, Emma Marrone, con un toccante messaggio su Instagram, ha annunciato il suo repentino ritiro dalle scene per un problema di salute. La cantante salentina non ha specificato di cosa si tratti nello specifico. Ma, il solo pensiero che, per il momento, l’ex vincitrice di Amici non canterà più, ha suscitato una ‘dura’ reazione da parte dei suoi fan. Tantissimi, infatti, sono stati i suoi sostenitori che, in un batter balen, hanno voluto dedicarle un pensiero sui social. Ma non soltanto loro. Perché, altrettanto numerosi sono stati i messaggi di conforto da parte dei suoi colleghi di lavoro. Infatti, pochissime ore fa, è giunto anche quello di Fiorella Mannoia. Ecco cosa ha scritto la cantante su Twitter.

Fiorella Mannoia e il messaggio su Twitter per Emma Marrone: parole da brividi

In questi ultimi giorni sta accadendo un po’ di tutto sul web. Appena appresa la notizia del ritiro dalle scene di Emma Marrone, come dicevamo precedentemente, numerosi sono stati i messaggi di conforto per la cantante salentina. Non soltanto, quindi, Maria De Filippi e Marco Bocci hanno voluto dedicare un dolce pensiero per la giovane Marrone, ma, pochissime ore fa, anche Fiorella Mannoia ha voluto scriverle un messaggio davvero commovente. In diverse occasione, le due artisti hanno collaborato insieme. Era inevitabile, quindi, che anche la cantante dai lunghi capelli ricci e rosse le dedicasse un pensiero. Ecco cosa ha scritto la Mannoia su Twitter:

“Aspetto che Emma risolva i problemi e torni sui palchi a cantare”, scrive Fiorella facendo, tra l’altro, un chiaro riferimento ad alcuni commenti davvero indegni giunti, pochissime ore fa, per la cantante salentina.

