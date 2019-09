Temptation Island Vip, è tempo per Gabriele di un nuovo falò: le immagini sono forti della sua fidanzata Silvia tanto ad arrivare a fare un’accusa pesante.

La terza puntata di Temptation Island Vip è stata davvero fenomenale, ammettiamolo. Soprattutto per alcune delle sei coppie. In primis, ovviamente per Nathaly Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea Ippoliti. Proprio ieri, infatti, abbiamo assistito al falò di confronto della coppia. Ma non solo. Perché la puntata di ieri non è stata affatto facile nemmeno per Gabriele Pippo. L’imprenditore romano, infatti, ha continuato a vedere dei video della sua fidanzata Silvia insieme al single Valerio. E, proprio per questo motivo, dopo aver visto delle immagini davvero molto forti, si è lasciato andare ad un’accusa molto forte. Ecco di che cosa parliamo.

Temptation Island Vip, Gabriele lancia un’accusa pesante su Silvia: cos’è successo

Come dicevamo quindi, non è stata affatto facile per Gabriele la terza puntata di Temptation Island Vip. Il figlio di Pippo Franco, infatti, durante il suo falò, ha dovuto vedere ben cinque video riguardanti la sua fidanzata Silvia e il rapporto instauratosi all’interno del villaggio con il single Valerio. Ecco. L’imprenditore ha assistito a delle immagini davvero forti. E non solo. Perché, la sua fidanzata si è lasciata andare a delle considerazioni davvero poco piacevoli nei confronti del suo compagno. E, proprio per questo motivo, Gabriele, a fine falò, le ha lanciata una chiara, pesante e precisa accusa. “È un’arrivista”, sbotta Pippo. Una reazione davvero dura, ammettiamolo. Tanto che anche Alessia Marcuzzi, resasi conto della ‘gravità’ di queste parole, ha detto: “Adesso sei arrabbiato Gabriele”. Ma a nulla valgono le parole della conduttrice. Perché il romano è sicuro della sua decisione futura: “La mollo senza rimpianti”.

La reazione di Silvia Tirado alle immagini di Gabriele

Anche per Silvia il falò non è stato affatto facile. La giovane ragazza, infatti, ha potuto vedere il comportamento del suo fidanzato durante una gita in barca con ben due single. E un divertente siparietto che il suo fidanzata ha fatto nel villaggio insieme alla tentatrice Gaia. Ma non solo. Perché, la ragazza ‘recrimina’ al suo fidanzato le parole con cui la descrive alle altre ragazze.

