A Pomeriggio Cinque è stata ospite Ambra Lombardo ed ha fatto un’importante confessione sul rapporto con Kikò Nalli. Ecco la verità.

La questione che vede protagonista la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli è ritornata di nuovo nello studio di Pomeriggio Cinque. Oggi 24 settembre è stata ospite Ambra Lombardo per raccontare come sta andando il rapporto con il suo fidanzato: i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da quel giorno non si sono più lasciati, se non per colpa di qualche discussione di troppo. Ora come stanno? A quanto pare bene: la professoressa è entrata in studio con un sorriso meraviglioso ed ha fatto una piccola dichiarazione.

Pomeriggio Cinque, Ambra Lombardo confessa: “Vorrei sposarmi con Kikò”

Entrando nello studio di Pomeriggio Cinque, la bellissima professoressa, ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto una confessione particolare. Ha indossato un abito corto di colore bianco ed al complimento di Barbara D’Urso, “Una sposa con la mini gonna“, lei ha risposto “Vorrei sposarmi con l’uomo che amo, si chiama Kikò“.

L’ex gieffina ha poi aggiunto sul loro rapporto e sulle precedenti discussioni: “Sono innamorata di un uomo che mi piacerebbe vivere di più. Amo un uomo che vedo pochissimo: per me il rapporto di coppia è un impegno. Quando stiamo insieme siamo felici ma ci vediamo poco, soprattutto nell’ultimo periodo litighiamo perchè io gli chiedo più tempo. Io ora non posso andare a vivere dove vive lui”.