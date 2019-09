Eva Henger si è scagliata ancora una volta contro Lucas Peracchi, il fidanzato di sua figlia Mercedesz e si è lasciata andare ad una clamorosa confessione.

Sono passati pochi giorni dal primo e clamoroso attacco che Eva Henger ha mosso nei confronti di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne nonché fidanzato di sua figlia Mercedez. Come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex attrice ha duramente attaccato il ragazzo in seguito ad un’espressione poco felice detta su Instagram che, tra l’altro, comprendeva il suo nome. Ecco. Proprio in quell’occasione, in una serie di Instagram Stories, la Henger aveva anche ammesso di non sentire più sua figlia proprio a causa di Lucas. A distanza di giorni, però, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, in una recente intervista per il settimanale Novella 2000, l’attrice si è lasciata andare ad una clamorosa confessione proprio sull’ex tronista. Ecco quanto dichiara.

Eva Henger, la confessione su Lucas Peracchi: parole incredibili

Lucas Peracchi e Mercedesz sono stati spesso al centro dell’attenzione in questo ultimo periodo. I loro continui e, soprattutto, presunti ‘tira e molla’ sono stati spesso chiacchierati. Ma non solo. Perché, in questi ultimi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne è protagonista di un vero e proprio scontro con Eva Henger, madre della sua fidanzata. Come raccontavamo precedentemente, nei giorni scorsi l’ex attrice, su Instagram, ha iniziato una vera e propria invettiva contro l’ex tronista di Uomini e Donne. Ed adesso, stando a quanto si evince da Instagram, la situazione non sembra affatto cambiata. Da quanto si evince, infatti, dalla copertina del settimanale Nuovo pubblicata da Riccardo Signoretti, direttore del giornale, sui social, sembrerebbe che la madre di Mercedesz si sia lasciata andare ad una clamorosa confessione riguardante proprio il suo fidanzato. Ebbene si. Stando a quanto si legge dal titolo di copertina svelato, come dicevamo, da un post Instagram, l’ex attrice avrebbe ammesso che l’ex tronista sarebbe stato violento con sua figlia. Come reagirà, a questo punto, Lucas?

