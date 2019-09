Michelle Hunziker, il lutto che la addolora: “Strano non poterti chiamare”. Parole da brividi postate dalla conduttrice sul suo Instagram.

È stata una giornata molto felice, quella di ieri, per Michelle Hunziker. La biondissima conduttrice è tornata in tv al dietro il bancone del famoso tg satirico Striscia la Notizia. Ma dopo la gioia di ieri, stamattina il profilo Instagrami di Michelle si tinge di malinconia. La svizzera ha postato una dedica davvero speciale. Un ricordo, quello del suo amato manager Franco Tuzio, per tutti Franchino. Il manager dei vip è scomparso nel 2017, ma il dolore è ancora molto forte. Ecco le parole che Michelle dedica al suo ‘Frank’.

Michelle Hunziker, il lutto che la addolora: messaggio da brividi per il manager Franchino Tuzio

Un messaggio da brividi, quello che Michelle ha voluto mandare questa mattina al suo Frank. Parliamo di Franchino Tuzio, uno dei manager più famosi e influenti nel mondo dello spettacolo, venuto a mancare nell’ottobre del 2017. Una perdita che ha sconvolto tutti i vip che erano legati alla sua agenzia. Tra questi, Michelle Hunziker, che questa mattina si è mostrata malinconica, nel ricordare il suo amico. Michelle fa gli auguri al suo Frank, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Parole davvero emozionati quelle di Michelle, che emanano tutto l’amore che la legava all’agente:

Un ricordo dolcissimo e struggente quello della Hunziker, che esprime come le sembri ancora strano svegliarsi e non poter chiamare il suo amico. Che saluta così: “Quanto mi manchi Frank, auguri ti voglio tanto bene”.