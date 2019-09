Prima della puntata di Striscia la Notizia, a Michelle Hunziker è stato ‘rubato’ il suo telefono: ecco cosa accede dietro le quinte del tg satirico.

La nuova edizione di Striscia la Notizia è, finalmente, iniziata. Proprio ieri, lunedì 23 Settembre, è andata in onda la prima puntata condotta da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Ebbene si. Ancora una volta, la coppia più divertente della televisione è al timone del tg satirico di Canale 5. Tuttavia, poco prima dell’inizio della seconda puntata, la bella svizzera è stata protagonista di uno ‘spiacevole’ inconveniente. Mentre, infatti, tutti erano dietro le quinte, comprese le veline, a Michelle è stato letteralmente rubato il suo telefono. Nulla di grave, sia chiaro. Era un semplice scherzo. Ma ciò che cattura l’attenzione è, senza alcun dubbio, tutto ciò che accade dietro le quinte di Striscia.

In attesa di condurre Amici Celebrities, Michelle Hunziker è ritornata, insieme ad Ezio Greggio, alla conduzione di Striscia la Notizia. Come dicevamo, proprio ieri è andata in onda la prima puntata. Tuttavia, poche ore fa, prima ancora che cominciasse la seconda puntata, alla bella svizzera è stato rubato il suo telefono. Certo, non senso assoluto del termine. Ma, evidentemente, un’addetta ai lavoro del tg satirico le ha ‘sequestrato’ lo smartphone per immortalare tutto ciò che accade dietro le quinte dello show di Antonio Ricci. E beh, possiamo affermarvi che tutto ciò che è stato mostrato su Instagram è davvero fantastico. Il team di Striscia la Notizia è davvero incredibile. Ci sono sorrisi, schiamazzi e tanto altro ancora. Lo testimoniano, non a caso, le recenti Instagram Stories pubblicate sul profilo ufficiale di Michelle. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione più di tutto è come la Hunziker si mostra prima di entrare in scena:

Con una ‘vestaglia’ di seta bianca, pantofole rosse, capelli legati ed occhiali da sole, la bella Michella Hunziker ha catturato, senza alcun dubbio, l’interesse tutto. Sottolineando, ancora una volta, il motivo del suo tanto successo: la simpatia assoluta.

