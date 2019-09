Michelle Hunziker si emoziona prima dell’esordio a Striscia la Notizia: la sorpresa del marito Tomaso Trussardi la lascia senza parole.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una coppia davvero invidiabile. Genitori delle piccole Sole e Celeste, sono felici e innamorati e cercano di passare insieme più tempo possibile, nonostante i tanti impegni di lavoro di entrambi. Michelle è tornata alla conduzione di Striscia La Notizia, insieme ad Ezio Greggio, e proprio ieri è partita la nuova stagione del tg satirico più famoso della tv. Proprio poco prima dell’esordio televisivo, la conduttrice ha ricevuto una sorpresa dal marito che l’ha lasciata letteralmente senza fiato. Non è la prima volta che i due dimostrano di avere un rapporto romantico: ecco cos’ha fatto stavolta l’imprenditore per sua moglie.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker senza parole per la sorpresa di Tomaso Trussardi: ecco cosa ha fatto

Michelle Hunziker ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha condiviso con i fan l’emozione per la sorpresa che le ha fatto il marito Tomaso Trussardi, che le ha fatto un romantico regalo prima dell’esordio stagionale a Striscia la Notizia. Michelle e Tomaso hanno sempre dimostrato di avere una grande intesa e di essere molto uniti e il gesto di Tomaso lo conferma. L’amministrastore delegato ha regalato a sua moglie un enorme mazzo di rose rosse, facendoglielo trovare in camerino poco prima che cominciasse la prima puntata di Striscia. L’emozione di Michelle è palpabile.

‘Sorpresona dal mio amore’, scrive la Hunziker, che nel video ringrazia in diretta il marito, mostrandosi emozionata e senza parole per un gesto tanto romantico. Poco dopo arrivano anche i fiori del suo team, che con un dolce biglietto la fa commuovere ancora una volta. Un esordio televisivo davvero ‘zuccherato’, quello di Michelle, che ha potuto ancora una volta sentire tutto l’amore e il sostegno delle persone che la circondano.

Per rimanere aggiornato rui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI