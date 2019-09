Tiziano Ferro sta per diventare padre? Il cantautore si è infuriato tramite un Instagram story: ecco le sue parole.

Tiziano Ferro, il famosissimo cantante di fama mondiale, si è ritrovato al centro dei pettegolezzi: negli ultimi giorni è circolata la notizia che il noto cantautore e suo marito Victor Allen volessero avere un bebè. La notizia è stata già smentita dallo stesso Tiziano tramite una IG story. Il rumors è nato poco dopo il matrimonio dei due: sicuramente è in programma l’arrivo di una cicogna ma non adesso. L’autore delle meravigliose canzoni come “Non me lo so spiegare“, “Sere Nere” o di quella uscita da poco “Buona cattiva sorte” nel 2020 farà il tour per gli stadi di tutta Italia: gli impegni lavorativi non permetterebbero alla coppia di dedicarsi ad un figlio. E mentre il gossip impazza, Tiziano si è davvero stufato: ecco lo sfogo su Instagram.

Tiziano Ferro padre? Il cantante furioso su Instagram: “Adesso basta!”

Tiziano Ferro questa volta si è davvero infuriato: con un Instagram story ha sottolineato di nuovo che la “cicogna in arrivo” per lui e Victor è una fake news! “Nessun bimbo in arrivo, e basta!! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali”: sono queste le parole del cantautore di Latina che spera di ribadirlo per l’ultima volta che per ora non arriverà nessun bebè.

Sono trascorsi alcuni mesi dal fatidico “sì” avanti ad amici e parenti: Tiziano Ferro si è sposato all’età di 39 anni con Victor Allen, di 54 anni. La loro voglia di diventare papà c’è, bisogna però attendere il momento giusto.