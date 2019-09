Pallavolista della Nazionale perseguitata per mesi da un 53enne: arrestato

La pallavolista della Nazionale italiana e della Unet Yamamay veniva perseguitata da un 53enne che voleva a tutti i costi diventare il suo ‘partner’

La pallavolista della Unet Yamamay Busto Arsizio è stata perseguitata per mesi: Alessia Orro è finita nel mirino di un uomo di 53 anni che voleva a tutti i costi diventasse la sua partner. Ha cominciato a seguirla ed era ad ogni evento, ad ogni incontro di pallavolo a cui la ragazza partecipava. La contattava sui social, non le dava tregua, fino a quando – dopo le indagini del commissariato di Busto Arsizio – l’uomo è stato finalmente arrestato.

Alessia Orro: pallavolista della Nazionale italiana perseguitata per mesi

Probabilmente, per il 53enne era diventata una specie di ossessione. Alessia Orro è una pallavolista professionista, titolare sia alla Unet Yamamay che nella Nazionale italiana di pallavolo. L’uomo è un professionista di Novara ed è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio. Era in aeroporto, appena sceso da un aereo che l’aveva condotto da Olbia di nuovo in città. E ad Olbia si era recato proprio per seguire Alessia Orro. Sì, andava anche in trasferta.

Mazzi di fiori, inviti galanti e proposte di cene a lume di candela. In cambio? Incontri sessuali. Era così che sperava che Alessia potesse cadere nella sua trappola. L’uomo non le ha dato tregua e secondo le ricostruzioni portate a termine nell’ultimo periodo dalle forze dell’ordine, soggiornava anche nell’hotel che sceglieva la squadra di Alessia per le trasferte. Per esserle più vicino. Per osservarla. Per perseguitarla. Grave è che l’uomo si era già comportato così anche con altre donne. Una volta, addirittura, era stato fermato per un controllo e trovato con addosso due coltelli. Stando a quanto viene riportato, dunque, poteva essere una minaccia abbastanza pericolosa per la ragazza che si vedeva continuamente seguita da lui. Adesso, però, finalmente la situazione è sotto controllo con il 53enne in stato di fermo.