Tina Cipollari sulla bilancia in diretta a Uomini e Donne: ecco quanto pesa

Tina si è pesata in diretta a Uomini e Donne: quanto pesa l’opinionista del programma di Maria De Filippi.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, 24 settembre, è dedicata al Trono Over. Dopo la puntata di lunedì dedicata ai ragazzi a i nuovi tronisti, oggi Maria De Filippi fa entrare in studio una bilancia e una naturopata, Emanuela Cansaldi. Gli appassionati del programma sapranno che l’opinionista aveva promesso di mettersi a dieta e che entro Natale sarà in forma.

Quanto pesa Tina Cipollari? L’opnionista sulla bilancia a Uomini e Donne

Così la padrona di casa fa arrivare in studio una professionista. Tina racconta così le sue abitudini alimentari, esagerando un po’ per far divertire il pubblico. “Mangio una brioche al mattino, un panino a merenda, a pranzo sempre la pasta…”. A questo punto Maria dichiara che è arrivato il momento di salire sulla bilancia e il suo peso è 84 chili. “Un peso bello importante” dichiara Maria De Filippi e l’esperta le consiglia di cambiare abitudini che il suo peso giusto è di circa 60 chili: “Ti porti dietro una persona” dichiara Maria ridendo. Tina è intenzionata a modificare il suo stile alimentare e quindi si fa consigliare dalla dottoressa Emanuela Cansaldi la dieta da fare. La naturopata dice che tornerà la settimana prossima, ma che intanto darà all’opinionista Tina un nuovo regime alimentare da seguire.

Chi è Emanuela Cansaldi, la dietista che si occuperà del peso di Tina

Sul curriculum che si trova online di Emanuela Cansaldi scopriamo che è

Naturopata

Specializzata in Alimentazione Molecolare applicata allo sport

Ha fatto un Master in Nutrizione Molecolare, in Alimentazione Vegana e Vegetariana.

Ha un master quadriennale in Naturopatia alla Newport University Florida USA

Specializzazione triennale in Bioterapia Nutrizionale alla Vis Sanatrix Naturae (Centro ricerche e studi di medicina naturale) di Roma.

Laureata in Scienze Antropologiche alla Sapienza di Roma

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI