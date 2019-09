Matteo Salvini ha fatto delle dichiarazioni per Emma Marrone: si è mostrato fan della cantante e farà il tifo per lei.

Sono giorni difficili per Emma Marrone: la famosa cantante oltre ad essere alle prese con seri problemi di salute, è stata presa di mira sul web dagli hater che non le hanno perdonato le precedenti offese a Matteo Salvini. L’annuncio su Instagram dello stop ha fatto scatenare alcuni utenti, sostenitori del leader della Lega, affermando che il suo ritiro le impedirà di esprimere le sue opinioni politiche. A quanto pare però all’ex Ministro non importa ed ha mostrato solidarità per lei: ecco cosa ha dichiarato nei confronti della cantante.

Matteo Salvini fa il tifo per Emma Marrone: “Le manderò dei fiori”

Matteo Salvini ha mostrato grande solidarietà per Emma Marrone ed ai microfoni di Sky Tg 24 ha dichiarato: “Mi piacciono le canzoni di Emma, andrei ad un suo concerto: un conto sono le idee ed un conto è il rispetto per la persona e le sue sofferenze. Le manderò un mazzo di fiori”.

L’ex vincitrice di Amici ed oggi cantante molto amata in Italia sta combattendo contro un problema di salute che purtroppo l’ha costretta a fermarsi. La giovane si è ritrovata dinanzi l’affetto di tutti i suoi fan, famosi e non, ma purtroppo anche gli hater sostenitori di Salvini. Molti personaggi pubblici sono intervenuti in sua difesa, come Matteo Renzi che ha scritto con un tweet: “Gli hater che stanno attaccando Emma si devono solo vergognare. E’ una grande artista e per la sua battaglia personale merita affetto e sostegno, non la cattiveria di chi odia“.

