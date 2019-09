Durante la terza puntata di Temptation Island Vip, Silvia Tiredo è stata duramente presa di mira sui social: ecco cos’è accaduto.

La terza puntata di Temptation Island Vip è stata davvero molto impegnativa. Soprattutto per alcune coppie. In primis, come detto già in nostri articoli precedenti, per Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti è stata, senza alcun dubbio, una puntata davvero molto particolare. Ma non solo. Anche per Silvia Tirado e il suo compagno Gabriele Pippo non lo è stato da meno. Per entrambi i ragazzi, infatti, i falò sono stati davvero ‘pesanti’. Durante i quali, i due ragazzi hanno visto delle immagini dei rispettivi compagni davvero molto ‘particolari’. Lasciandosi andare anche a dei commenti poco piacevoli. Ecco. Questo è il caso di Silvia. Che, dopo aver visto delle immagini del suo fidanzato con la single Gaia, commenta in un modo che non è affatto piaciuto su Instagram. Proprio per questo, quindi, è stata duramente presa di mira. Ecco cos’è accaduto.

Silvia Tirado a Temptation Island Vip, cos’è accaduto su Instagram durante la terza puntata

Durante la terza puntata di Temptation Island Vip, è accaduto un po’ di tutto su Instagram. Non solo, durante il confronto di Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti, è intervenuta Alba Parietti, lasciandosi andare ad un commento di difese verso la showgirl. Ma Silvia Tirado è stata duramente presa di mira da alcuni sostenitori del programma. Perché? Il motivo è davvero semplice: per alcuni commenti che la fidanzata di Gabriele Pippo ha fatto nei confronti di Gaia, la tentatrice con cui il compagno ha legato particolarmente all’interno del villaggio. “Non gli piace, è brutta”, esclama la romana evidentemente per gelosia. Ebbene. Questa frase non è affatto passata inosservata su Instagram. E, proprio per questo motivo, è stata duramente presa di mira. Ecco alcuni commenti:

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui