Taylor Mega è al centro del gossip di quest’ultimo periodo. Oltre che per le dichiarazioni delicate rilasciate a Mattino 5 sul suo disturbo alimentare, Taylor sta facendo discutere anche per la sua liaison con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo. Le foto del bacio tra le due hanno fatto arrabbiare Erica Piamonte, che ritiene di essere stata insieme a Taylor per tutta l’estate. L’influencer, da parte sua, nega tutto e dice che tra lei e l’ex gieffina c’era solo un’amicizia. Erica ieri è stata ospite di Barbara D’urso a Pomeriggio 5 per parlare di questa vicenda e ha attaccato duramente Taylor: ecco la replica dell’influencer su Instagram.

Taylor Mega attaccata a Pomeriggio 5 da Erica: la sua replica su Instagram

Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno sempre avuto un’amicizia molto particolare, che faceva pensare quasi a una relazione amorosa. Ora che Taylor è uscita allo scoperto con Giorgia Caldarulo, Erica è andata nello studio di Pomeriggio 5 a parlare della vicenda: ‘Io e Taylor siamo state insieme tutta l’estate, dormendo insieme e tutto il resto’, ha dichiarato, aggiungendo che non erano uscite allo scoperto solo perché Taylor inizialmente era ancora fidanzata. A quanto pare la notizia della relazione tra l’influencer e l’ex corteggiatrice è stato un fulmine a ciel sereno per Erica, che dice di averlo scoperto solo dalla tv, sentendosi dunque tradita.

Anche il paparazzo Alan Fiordelmondo è intervenuto nella questione, dicendo che la relazione tra Taylor e Giorgia è solo una trovata a tavolino per aumentare i followers e aggiungendo che lui ha degli screen sul cellulare che lo dimostrano. La replica di Taylor non si è fatta attendere. L’influencer ha detto che non intende rispondere ai ‘dissing’, come ha detto già altre volte, anche per non dare visibilità a chi non la merita. ‘Se sono rose fioriranno, non dico altro’.

