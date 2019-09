A Pomeriggio Cinque è stata ospite Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega: finalmente spunta la verità sul loro rapporto.

A Pomeriggio Cinque è stata invitata Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha finalmente rotto il silenzio per svelare la sua versione dei fatti: ha inoltre raccontato come ha conosciuto la famosa influencer. Abbiamo visto Giorgia solo negli studi di Uomini e Donne: corteggiava l’ex tronista Paolo Crivellin. E’ vero che lei e Taylor Mega stanno insieme? Sì! La giovane pugliese ha svelato proprio tutto… Ecco la verità.

Pomeriggio Cinque, Giorgia Caldarulo svela come ha conosciuto Taylor Mega

Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata ospite di Pomeriggio Cinque. E’ stata invitata in seguito agli scatti dei paparazzi che la riprendono durante un bacio super passionale con Taylor Mega: le due donne stanno insieme? Finalmente spunta la verità.

L’ex volto di U e D ha rotto il silenzio ed ha confessato di avere una relazione con l’influencer: “Sono un po’ spaventata, la mia famiglia è un po’ chiusa da questo punto di vista. Io sono cotta di Taylor, ci stiamo frequentando da inizio settembre e spero diventi un fidanzamento“.

Ha svelato che è stato un amico in comune a presentarle e dal primo momento si è creato un particolare feeling. “Feci un sogno di me e Taylor senza che io la conoscessi. Lo dissi ad un amico e me la feci presentare. E’ nata subito una chimica particolare“, ha svelato. Riguardo le precedenti accuse di Erica Piamonte, la pugliese ha dichiarato: “Taylor non è mai stata con Erica, non mi ha mai detto niente”.