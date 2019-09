Temptation Island Vip, colpo di scena nella terza puntata: Chiara Esposito richiede inaspettatamente il falò di confronto anciticipato, ecco cos’è successo.

Temptation Island Vip è arrivato ormai al giro di boa. LA terza puntata ha visto tutte le vicende delle coppie rimaste in gioco, con il falò di confronto infuocato tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti e l’ingresso di una nuova coppia, quella formata da Alex Belli e Delia Duran. Serata difficile anche per Gabriele Pippo, che ha sbottato contro la sua fidanzata Silvia dopo aver visto le sue immagini con il single Valerio. Ma non è mancato un incredibile colpo di scena finale, con Chiara Esposito che è arrivata in maniera del tutto inaspettata a chiedere il falò di confronto anticipato: ecco cos’è successo.

Temptation Island Vip, Chiara Esposito chiede il falò anicipato a Simone Bonaccorsi, cos’è successo

La terza puntata di Temptation island Vip ha riservato diverse sorprese, ma il colpo di scena finale, è stata l’improvvisa e inaspettata richiesta di Chiara Esposito, la fidanzata di Simone Bonaccorsi, che ha detto ad Alessia di voler terminare il suo percorso all’interno del programma. Ma cosa sarà successo alla ragazza per arrivare a questa decisione? In realtà la situazione non è stata del tutto chiarita. Fino a questo momento Chiara sembrava felice di continuare il suo percorso all’interno del villaggio e di aver legato con quasi tutti i single. Dall’altro lato Simone si è sempre mostrato tranquillo e fiducioso che i comportamenti della sua fidanzata fossero del tutto innocenti e semplicemente dovuti alla sua esuberanza caratteriale.

Massima fiducia da parte del siciliano, convinto di voler sposare al più presto la sua fidanzata. Ora, però, la situazione sembra cambiata. Chiara ha confessato ad Alessia di aver raggiunto una nuova consapevolezza, dovuta al suo percorso e a quello che ‘non ha visto’ di Simone, riferendosi al fatto che ai vari falò non ha mai visto un video che riguardasse il suo fidanzato, e ha deciso di terminare in anticipo il suo ‘viggio nei sentimenti’. Alessia ha già annunciato a Simone la situazione, spiegandogli che prima dovrà vedere un video. Ma per sapere nel dettaglio cosa ha spinto Chiara alla sua decisione e soprattutto come andrà tra i due, dovremo aspettare la prossima puntata.

