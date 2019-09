Temptation Island Vip, Serena Enardu in lacrime dopo il falò delle fidanzate: il comportamento di Pago la fa soffrire, ecco cosa ha visto.

Ieri è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip, che ha visto nuovi incredibili sviluppi nel percorso delle coppie rimaste nei villaggi. Accesissimo il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, ma non sono mancati momenti di rabbia anche per Gabriele Pippo, che ha visto immagini difficili da digerire sulla fidanzata Silvia. In crisi anche Anna Pettinelli, travolta dalla gelosia per il compagno Stefano. Serata difficile anche per Pago e Serena Enardu. Il cantautore ha visto immagini della fidanzata che lo hanno fatto soffrire, ma anche l’ex tronista si è lasciata andare alle lacrime dopo aver visto un video di Pago che proprio non le è andato giù: ecco cosa è successo tra i due.

Temptation Island Vip, Serena Enardu in lacrime per Pago: cosa ha visto

Durante la puntata di Temptation Island Vip abbiamo visto una Serena Enardu ‘inedita’. L’ex tronista sarda ha avuto finora una comportamento sempre aperto e solare e si è lasciata andare al divertimento, stringendo un particolare legame con il single Alessandro, ma ieri ha avuto la prima reazione ‘forte’. Durante il falò delle fidanzate, la Enardu ha visto un video in cui il suo fidanzato Pago parlava di lei con la single Valentina, dicendo che Serena non lo appoggia nel suo lavoro, anzi a volte sembra ‘soffrire’ il fatto che lui faccia il lavoro che gli piace. Il cantautore ha dichiarato che lui e la fidanzata non stanno bene da tempo e che a lei non sta bene mai niente di quello che lui fa.

Queste parole hanno colpito profondamente Serena, che ha avuto una reazione molto forte, tra urla e pianti di sfogo. ‘Sono stata sei anni con uno sconosciuto’, ha detto più volte Serena tra le lacrime; ‘è un deficiente’, ha poi aggiunto, confidandosi con l’amica Anna Pettinelli, che le è stata vicina tutta la serata, facendole compagnia in spiaggia, dove Serena si era appartata per stare da sola. Come finirà tra i due? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo insieme.

