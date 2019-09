Uomini e Donne Over Anticipazioni, Ida bacia uno dei cavalieri: Riccardo è sconvolto. Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Over.

Anticipazioni davvero shock quelle delle prossima puntata di Uomini e Donne. E provengono proprio dal Trono Over, ossia quello dedicato ai non più giovanissimi. Durante la registrazione di oggi, 24 settembre, è accaduto qualcosa di davvero incredibile. Dopo tanto tempo, si è saputo che Ida Platano ha finalmente baciato un altro uomo che non sia Riccardo! Ebbene sì, la Platano è uscita con Armando, col quale pare si sia trovata bene, a tal punto che è scattato il fatidico bacio. Come avrà reagito Riccardo? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Over, Ida bacia Armando: Riccardo è geloso?

Ebbene sì, sembra incredibile, ma Ida ha baciato un uomo che non è il suo ex Riccardo. E , udite udite, è il napoletano Armando. Uno con cui Riccardo non sembra andare molto d’accordo. Nella puntata andata in onda oggi, Riccardo si è infastidito per un semplice ballo tra la sua ex e Armando. Cosa accadrà nella puntata in cui salterà fuori lo scoop del bacio? Le anticipazioni trapelate sul web parlano di un Riccardo davvero sconvolto alla notizia del bacio tra Ida e il cavaliere. Ida, in effetti, non si era mai lasciata andare con nessun altro, dopo la rottura con Riccardo. Che, a questo punto, è ancora innamorato della sua ex o è infastidito per un semplice sentimento di ‘possesso’? Maria De Filippi cercherà di interrogare il cavaliere per scoprire cosa si nasconde davvero dietro la sua reazione. Riuscirà Riccardo a esprimere, una volta per tutte, i suoi sentimenti? Non ci resta che seguire la prossima puntata del Trono Over! Ne vedremo delle belle!