Wanda Nara ‘da censura’ su Instagram: completamente nuda sul letto, il video postato dall’argentina sul suo profilo è ‘hot’.

Non è la prima volta che Wanda Nara si mostra senza veli sui social. Ma, questa volta, la sexy moglie di Mauro Icardi si è davvero superata. Non una foto, ma un video su Instagram, in cui l’argentina appare completamente nuda. Wanda è sdraiata sul letto: le immagini, tratte da una campagna pubblicitaria di cui la Nara è protagonista, sono davvero bollenti. Siete curiosi di vedere il video? Ve lo mostriamo noi!

Wanda Nara, un nome una garanzia. Anche stasera la prorompente moglie del bomber Mauro Icardi ha fatto un regalo ai suoi followers di Instagram. E che regalo! Un video ‘da censura’, in cui la regina della wags (le compagne dei calciatori) si mostra completamente nuda. In una posa decisamente sexy. Tenetevi forte:

Ehi si, ve lo avevamo anticipato che questa sera Wanda Nara ha davvero esagerato. La bellissima argentina aveva già postato, nelle ultime ore, alcuni scatti senza veli, tratti probabilmente dalla stessa campagna pubblicitaria. Ma con l’ultimo video postato sul suo Instagram, Wanda Nara ha fatto letteralmente girare la testa a tutti. La domanda è: non sarà geloso il suo Maurito Icardi? Di certo, il bomber argentino, attualmente al Paris Saint Germain, è un uomo molto invidiato!