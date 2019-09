Alberto Urso lo fa per la prima volta: Valentina Vernia è la sua compagna ideale e in una lunga intervista ha spiegato anche tutti i motivi che lo legano a lei.

Alberto Urso lo fa per la prima volta: fino ad oggi l’ultimo vincitore di ‘Amici’ aveva mantenuto il silenzio sulla suo nuova fidanzata. Che facesse coppia con Valentina Vernia, passata anche lei dal talent di Maria De Filippi, era ormai quasi scontato. Ma adesso ci sono anche le loro prima vere immagini insieme. I due ragazzi insieme in vacanza a Taormina, un quadro fiabesco per una coppia che ha grandi progetti. E nell’intervista per la prima volta il cantante, che oggi è anche coach ad Amici Celebrities si svela. Parla della sua nuova fidabzata ma anche del rapporto con l’amore che in passato è stato un problema.

Potrebbe interessarti anche:

Alberto Urso lo fa per la prima volta: le dolci parole per Valentina

Alberto Urso per la prima volta ammette che l’intesa con Valentina Vernia è totale. Quando stanno insieme parlano un po’ di tutto e tra di loro non c’è bisogno di raccontare cose pazzesche. Ma come sta andando la storia? “Siamo in una fase di frequentazione, con Vale ci vogliamo un mondo di bene, ma che altro posso dire? Abbiamo caratteri che sembrano opposti, ma non lo sono: lei è buona, generosa, ha valori saldi e ce la mette tutta per arrivare e vuole arrivare, quindi io mi trovo bene con lei”.

Il vincitore dell’ultima edizione di Amici però ha confessato che non è sempre stato così. Anche lui ha sofferto per amore, perché a chi non capita? Quando ci sono i sentimenti in ballo non è mai facile. Ma con una donna di mezzo è sempre diverso, si mette in gioco le relazioni. E tutti aiuta a crescere. Compresa Valenrtina, entrata come una ventata fresca nella sua vita.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI