Ascolti tv 24 settembre: la fiction su Rai 1 con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, la comicità di Checco Zalone? Il pubblico ha fatto una scelta netta premiando la secdonda puntata de La Strada di Casa 2. La serie tv drammatica anche nella sua seconda staione riesce ad essere ancora convincente anche per la credibilità dei suoi perosnaggi e di chi li interpreta. Checco Zalone, in attesa di tonara al cinema quest’anno nel periodo di Natale con il suo nuovo film, appare ormai consumato. E il resto della concorrenxza, compresi i talk show, ma anche le soap, ha il solito zoccolo duro di pubblico.

Ascolti tv 24 settembre: il risultato finale è netto

Ascolti tv del 24 settembre, vediamo come è andata. La seconda puntata de La strada di casa 2 ha messo insieme 3.953.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 invece Cado dalle Nubi con Checco Zalone è stato seguito da 1.910.000 spettatori pari al 13.4% di share. Buon risultato su Rai2 per i Quarti di Finale degli Europei di pallavolo: Francia-Italia ha catturato 1.503.000 spettatori pari al 6% di share. Logan – The Wolverine, il film in prima serata su Italia 1 ha concentrato 1.654.000 spettatori (8%). Su Rai3 #Cartabianca ha chiuso con 1.138.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% e su La7 diMartedì ha registrato 1.320.000 spettatori (6.3% di share). Infine su Rete4 la serata dedicata a Il Segreto e Una vita ha convinto rispettivamente 1.470.000 spettatori con il 5.8% di share e 1.160.000 spettatori (5.5%).

La regina del pomeridiano invece è sempre Barbara D’Urso. Lanciato da Uomini e Donne al al 22.2% con 2.672.000 spettatori e da Il Segreto con 2.075.000 spettatori, Pomeriggio 5 convince. ieri ha totalizzato 1.602.000 spettatori nella prima parte, pari al 17.4%. Poi 1.729.000 spettatori nella seconda e 1.658.000 spettatori nella terza. Resta sotto invece La Vita in Diretta: 1.010.000 spettatori con l’11.4% nella presentazione, 1.351.000 (per il 14%) nel programma reale.

