Ciro Immobile, la moglie Jessica Melena sarà una concorrente del Grande Fratello Vip? Ora non ci sono dubbi, ecco le parole della diretta interessata.

Ciro Immobile, attaccante della Lazio amatissimo dal pubblico biancoceleste, è molto attivo sui social, dove pubblica spesso e volentieri foto del suo quotidiano in famiglia, con la moglie Jessica e i figli Michela, Giorgia e il nuovo arrivato Mattia. La famiglia Immobile ha sempre il sorriso e Ciro e Jessica sono davvero invidiabili. Lui è gelosissimo della sua donna, come ha dimostrato anche nel famoso e crudele scherzo organizzatogli da Scherzi a Parte, di cui la moglie era complice, ma ora per Jessica potrebbero suonare le sirene della tv: la signora Immobile sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip? Ora non ci sono più dubbi, le sue parole sono molto chiare.

Ciro Immobile, la moglie Jessica al Grande Fratello Vip? Ora è ufficiale

Ciro Immobile e la moglie Jessica sono molto innamorati e lo dimostrano quotidianamente anche su Instagram. Negli ultimi giorni è circolata una voce secondo cui la bella Jessica, che Ciro ha conosciuto durante le stagioni in cui ha militato nel Pescara, potrebbe approdare in tv, magari come concorrente del prossimo Grande Fratello Vip. Bellissima e dal fisico perfetto, Jessica è una delle ‘wags’ più seguite su Instagram, dove pubblica tanti momenti della sua invidiabile famiglia. Alla domanda diretta di un fan sulla sua eventuale partecipazione al GF Vip, Jessica non ci ha pensato due volte e ha chiuso ogni possibilità.

‘A parte che non mi sento vip, ma poi non fa per me’, ha scritto la bella moglie di Immobiel, chiudendo di fatto ogni spiraglio su questa eventualità. In questo periodo Jessica è impegnatissima nel suo ruolo di mamma di tre splendidi bambini ed evidentemente non se la sentirebbe di lasciarli per un periodo di tempo prolungato.

