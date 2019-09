Elisa Isoardi dove abita? Sempre molto riservata sulla sua vita privata, la condutrice di Rai 1 ogni tanto condivide scatti dal suo rifugio. E i fans apprezzano.

Elisa Isoardi dove abita? Profondamente legata alle sue origini cuneesi, da qualche anno però la popolarissima conduttrice de La prova del cuoco ha trovato in Roma una seconda casa. Prima coabitava con una sua amica che ha scelto altre strade (e altre case). Un ano e mezzo fa quando stava con Matteo Salvini sembravano pronti per la convivenza. La storia è andata a finire come tutti sappiamo e quindi alla fine è tornata nel suo regno. Della sua casa romana sappiamo pochissimo, anche se qualche anno fa ne aveva mostrao spezzono in un servizio televisivo. Ma qualche indizio arriva direttamente da lei e dal suo profilo.

Elisa Isoardi dove abita? Scopriamo di più dei suoi segreti

Elisa Isoardi è sempre riuscita a separare bene la sua vita pubblica dal suo privato. Certo, quando stava con Matteo Salvini qualche concessione l’ha dovuta pur fare. Ma comunque è sempre stata molto gelosa del suo appartamento, che per lei è molto più di un rifugio. Qualche anno fa l’aveva mostrato in un servizio di ‘Leonardo TV’, spiegando che la sua stanza preferita è decisamente il salotto. Pare così ancora adesso, come ha mostrato di recente su Instagram.

Come confessava allora, in salotto passa parte della sua giornata, a guardare la tv ma anche a leggere. Un divano amplissimo, perché le piace essere circondata da molti amici che le fanno compagnia. E comunque tutti i giorni con lei c’è Zenit, il barboncino toy che è diventato il suo inseparabile compagno di vita. Ma quando il temnpo lo permette, Elisa si piazza sul balcone a prebndere il sole e a leggere. Anche qui, spazi ampi e le piante che la circondano, curate personalmente da lei.

