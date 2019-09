Fabio De Luigi, vita privata, moglie e figli: tutto sul protagonista di Metti La Nonna in Freezer

Vita privata Fabio De Luigi: moglie e figli, cosa sapere sulla sua compagna e da quanto stanno insieme.

Va in onda questa sera su Rai Uno il film commedia Metti La Nonna in Freezer con, come protagonista, Fabio De Luigi e Miriamo Leone. Due straordinari attori che, in questa pellicola, riescono a far sorridere e divertire come sempre il pubblico a casa. Ma questa volta, più che parlare del film in sé (sebbene vi informeremo sulla trama) vorremo scoprire qualcosa di più sulla vita privata di Fabio De Luigi. Ha una moglie? Dei figli? Se sì, chi sono?

Fabio De Luigi, moglie e figli: tutto sulla sua vita privata

Sebbene Fabio De Luigi non ne abbia mai fatto mistero è anche molto riservato e, difficilmente vediamo sui giornali di gossip le sue foto al mare o in atteggiamenti intimi con la compagna. Già, perché Fabio De Luigi è fidanzata con Jelena Ilic, con cui convive dal 1998 anche se ancora di matrimonio non se ne è parlato. I due però hanno una storia d’amore molto forte, rinsaldata ulteriormente dalla nascita dei loro due figli, Dino e Lola.

Metti La Nonna in Freezer, Fabio De Luigi: trama del film

La trama di Metti La Nonna in Freezer il film in onda questa sera con protagonista Fabio De Luigi è molto semplice. La restauratrice Claudia vive un po’ di crisi lavorativa e quindi, per arrivare alla fine del mese, si affida alla pensione della nonna Birgit. Quando quest’ultima però muore, Claudia è in crisi e cerca di fingere che sia ancora viva per continuare ad incassare gli assegni. Peccato che ad un certo punto sbuchi Simone, un finanziere maldestro ma incorruttibile che però si innamora di Claudia al primo sguardo. La donna però si convince che lui stia indagando su di lei e gli stratagemmi per nascondere il cadavere della nonna diventano sempre più divertenti e particolari!

