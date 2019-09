Georgette Polizzi, dopo il matrimonio la decisione che potrebbe cambiare ancora di più la sua vita. Ora che con Davide è una famiglia, la vuole allargare.

Georgette Polizzi, dopo il matrimonio arriva un’altra decisione importante. La stilista e fashon blogger che abbiamo conosciuto a Temptation Island è al settimo cielo. Davide Tresse da poco è diventato suo marito, anche se la cerimonia ufficiale in comune sarà a fine ottobre. E per lei è stato coronare un sogno perché negli ultimi due anni la coppia ha dovuto combattere molto. Da quando la ragazza ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla, i momenti di sconforto sono stati tanti e solo ora i due hanno rivisto la luce. Proprio per questo però Georgette non vuole mollare sul più bello. Completare la famiglia significa anche avere un figlio e c’è una strada solo per arrivarci.

Georgette Polizzi e la decisione finale: il prossimo passo è un figlio

Georgette Polizzi ha confessato la sua attesa al settimanale ‘Spy’ che ha pubblicato in esclusiva le foto del matrimonio. Già un anno fa a ‘Nuovo’ aveva ammesso che tra lei e Davide era tutto perfetto e sognavano un figlio. Ma la comparsa della sclerosi aveva prima rallentato e poi stoppato il progetto. Adesso però, dopo le cure, si sente pronta anche se sa bene lei per prima che la strada non sarà facile. L’unica via percorribile è quella della fecondazione assistita: “Mi aiuterà la fecondazione assistita. Questa è la mia vita e ho voglia di pensare solo positivoLa malattia, purtroppo, non mi permette di programmarlo. Lo potrò fare solo con l’assistenza medica perché la malattia mi ha tolto anche questa gioia”.

Dopo la malattia e la scomparsa dei genitori, c’è solo Davide a darle forza, ma è una presenza fondamentale. Lo avevamo già capito quando per la prima volta li abbiamo visti a Temptation Island, lo hanno dimostrato anche dopo. Si amano e riescono anche a passare sopra alle polemiche. Come quelle per il servizio in esclusiva su ‘Spy’ che ha documenatto le loro nozze. Ottimamente pagato, secondo alcuni haters. La verità invece l’ha svelata Gabriele Parpiglia: è un regalo che la coppia ha fatto alla rivista, non il contrario.

