Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, amore finito, l’ex tronista finisce nel caos: scelta di ripiego? Lui replica su Instagram, ecco le sue parole.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati, e la notizia non è stata certo un fulmine a ciel sereno. Già nei mesi scorsi i due avevano avuto un allontanamento, che faceva pensare a una rottura, cosa poi smentita dai diretti interessati, che hanno ricominciato a mostrarsi insieme, felici e affiatati. Ora però, l’annuncio ufficiale della fine della relazione è arrivato proprio da una storia Instagram di Sonia. Immediata la reazione di gran parte del web, che ha cominciato ad insultare e criticare Ivan, accusandolo di aver scelto l’ex corteggiatrice sarda solo per ripiego, dopo il rifiuto di Natalia Paragoni. La replica dello spagnolo non si è fatta attendere ed è arrivata su Instagram.

Ivan Gonzalez e Sonia si sono lasciati: lui finisce nel caos e replica così

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono stati insieme circa 8 mesi, ma ora hanno deciso di interrompere la loro storia. Non sono chiari i motivi della fine della loro relazione, quello che è certo è che il web ci ha messo davvero poco a scatenarsi contro lo spagnolo, accusandolo di non essere stato sincero con Sonia e di averla scelta solo per ripiego. Lo spagnolo ha deciso di interrompere sul nascere la polemica e di replicare su Instagram. Nelle storie condivise sul suo profilo, l’ex tronista ha fatto chiarezza, dicendo che le voci che girano sul web lo lasciano senza parole e non hanno alcun fondamento.

Ivan si è difeso dicendo che nessuno lo ha obbligato a stare tanto tempo con Sonia, né a portarla a casa sua e dei suoi familiari, e che è ridicolo accusarlo di una scelda di ripiego dopo 8 mesi di relazione. L’ex tronista ha ribadito che sceglierebbe di nuovo Sonia, perché era la persona più completa all’interno del programma, ma purtroppo qualcosa non è andato. ‘Il tempo ci darà le risposte’, ha concluso Ivan.

